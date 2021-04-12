Женская сборная России объявила состав на Чемпионат мира

Женская национальная сборная России начала подготовку к чемпионату мира ИИХФ, который пройдёт с 6 по 16 мая в Канаде, сообщается на официальной сайте ФХР.



11 апреля в «УТЦ Новогорск» стартовал учебно-тренировочный сбор команды, участие в котором принимают 28 хоккеисток (3 вратаря, 10 защитников и 15 нападающих):



Вратари: Валерия Меркушева («СКИФ», Нижегородская область), Надежда Морозова («Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Анна Пругова («Агидель», Уфа);



Защитники: Екатерина Ананьина, Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (все – «СКИФ», Нижегородская область), Мария Баталова, Мария Печникова, Анна Шибанова (все – «Агидель», Уфа), Лиана Ганеева, Юлия Смирнова (обе – «Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе – «Торнадо», Московская область);



Нападающие: Александра Вафина («КРС Ванке Рэйз», Шэньчжэн), Елена Дергачёва, Анна Шохина (обе – «Торнадо», Московская область), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова (обе – «Бирюса», Красноярск), Фануза Кадирова («Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина (все – «Агидель», Уфа), Виктория Кулишова, Екатерина Лихачёва, Елена Малиновская, Ландыш Фаляхова (все – «СКИФ», Нижегородская область), Кристи Шашкина («Цюрих», Швейцария).



После соблюдения всех карантинных мер команда приступит к тренировкам. В программе сбора — занятия на льду, в атлетическом и тренажёрном залах. 22 апреля сборная отправится в Канаду, где после прохождения карантина и повторного тестирования проведёт заключительный этап подготовки, в ходе которого 4 мая проведет товарищеский матч со сборной США.



Женский чемпионат мира пройдёт с 6 по 16 мая в городах Галифакс и Труро (Канада). На предварительном этапе россиянки сыграют в группе А с командами Швейцарии, Финляндии, Канады и США.