Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гендиректор «Торпедо» прокомментировал ситуацию со строительством новой арены для команды

Гендиректор «Торпедо» прокомментировал ситуацию со строительством новой арены для команды
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор ХК «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал ситуацию со строительством новой арены для нижегородской команды. Сейчас клуб выступает на стадионе «Нагорный».

«Могу сказать так — эта тема муссируется уже очень давно. Мы не располагаем стопроцентной информацией по данному вопросу. Но я точно знаю, что губернатор очень сильно заинтересован в строительстве новой арены для «Торпедо». Он работает над этим проектом и делает всё возможное и невозможное, чтобы этому стадиону быть. Мы все прекрасно пониманием, что пришло время для новой арены. Да, есть определённые трудности, но я думаю, что наше правительство справится с ними», — сказал Харламов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

«Из «Торпедо» уезжают только в НХЛ!» Большое интервью с гендиректором «Торпедо»
Харламов рассказал о продлении контракта с Немировски, отъезде в НХЛ Жафярова и промежуточных результатах работы в нижегородском клубе.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021