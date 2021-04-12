Гендиректор «Торпедо» прокомментировал ситуацию со строительством новой арены для команды
Генеральный директор ХК «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал ситуацию со строительством новой арены для нижегородской команды. Сейчас клуб выступает на стадионе «Нагорный».
«Могу сказать так — эта тема муссируется уже очень давно. Мы не располагаем стопроцентной информацией по данному вопросу. Но я точно знаю, что губернатор очень сильно заинтересован в строительстве новой арены для «Торпедо». Он работает над этим проектом и делает всё возможное и невозможное, чтобы этому стадиону быть. Мы все прекрасно пониманием, что пришло время для новой арены. Да, есть определённые трудности, но я думаю, что наше правительство справится с ними», — сказал Харламов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
«Из «Торпедо» уезжают только в НХЛ!» Большое интервью с гендиректором «Торпедо»
Харламов рассказал о продлении контракта с Немировски, отъезде в НХЛ Жафярова и промежуточных результатах работы в нижегородском клубе.
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