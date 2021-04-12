Ландеског стал 8-м игроком «Колорадо», кому удавалось набрать 500 очков в НХЛ

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског набрал три очка в победной встречe Национальной хоккейной лиги с «Анахаймом Дакс». Последнее стало 500-м в НХЛ, сообщает «твиттер» PR NHL.
12 апреля «Колорадо» в гостях обыграл «Анахайм» со счётом 4:1. На счету Ландескога гол и две результативные передачи.
Теперь у шведского нападающего 500 очков в лиге: 214 заброшенных шайб и 286 результативных передач. Для этого достижения форварду понадобилось 672 игры в НХЛ. По этому показателю Ландеског стал 8-м игроком в истории клуба.
Ранее 500 очков набирали Натан Маккиннон (545 очков), Антон Штястны (636), Петер Форсберг (755), Милан Гейдук (805), Мишель Гуле (946), Петер Штястны (1048) и Джо Сакик (1641).
Ландеског также стал вторым игроком, выбранным на драфте НХЛ-2011, который набрал не менее 500 очков в НХЛ. Ранее это удалось только Никите Кучерову (547 очков).
Недавно Ландеског вышел на четвёртое место по победным шайбам в истории «Колорадо».
- 12 апреля 2021
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