Сергей Зубов: сделаю всё, чтобы рижское «Динамо» боролось за выход в плей-офф

ХК «Динамо Рига» назначил Сергея Зубова главным тренером команды. Специалист поделился эмоциями после назначения.

«Я очень благодарен руководству «Динамо Рига» за выраженное доверие и буду делать всё для того, чтобы рижская команда снова порадовала великолепных латвийских болельщиков своими достижениями и результатами. Я понимаю, что ситуация непростая, но это вызов, который я принял, и буду делать всё возможное и невозможное для того, чтобы команда снова поборолась за выход в плей-офф.

Предстоит много работать над формированием команды и разработкой конкретного плана подготовки, и я немедленно приступлю к работе в тесном сотрудничестве с руководством клуба», – цитирует Зубова официальный сайт рижского «Динамо».

Напомним, что в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» с 28 очками завершило сезон на последнем месте в таблице Западной конференции.