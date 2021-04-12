Сергей Зубов: сделаю всё, чтобы рижское «Динамо» боролось за выход в плей-офф

ХК «Динамо Рига» назначил Сергея Зубова главным тренером команды. Специалист поделился эмоциями после назначения.
«Я очень благодарен руководству «Динамо Рига» за выраженное доверие и буду делать всё для того, чтобы рижская команда снова порадовала великолепных латвийских болельщиков своими достижениями и результатами. Я понимаю, что ситуация непростая, но это вызов, который я принял, и буду делать всё возможное и невозможное для того, чтобы команда снова поборолась за выход в плей-офф.
Предстоит много работать над формированием команды и разработкой конкретного плана подготовки, и я немедленно приступлю к работе в тесном сотрудничестве с руководством клуба», – цитирует Зубова официальный сайт рижского «Динамо».
Напомним, что в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» с 28 очками завершило сезон на последнем месте в таблице Западной конференции.
- 12 апреля 2021
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