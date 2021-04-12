«Ванкувер» обменял Годетта в «Чикаго», а взамен получил Хаймора

Хоккейные клубы «Чикаго Блэкхоукс» и «Ванкувер Кэнакс» произвели обмен. Нападающий Адам Годетт отправился в «Чикаго», канадский форвард Мэттью Хаймор будет выступать за «Ванкувер», сообщает журналист Франк Серевалли в твиттере.
Напомним, что трансферное окно в НХЛ закрывается 12 марта.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Годетт сыграл 33 игры и набрал семь очков за результативность: забросил четыре шайбы и отдал три передачи. Хаймор провёл 24 встречи и дважды ассистировал партнёрам.
«Чикаго» после 42 матчей с 43 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Ванкувер» набрал 35 баллов в 37 встречах и расположился на шестой строчке Северного дивизиона.
По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
- 12 апреля 2021
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