«Филадельфия» продлила контракт со Скоттом Лоутоном. Общая сумма соглашения — $ 15 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» продлил контракт с канадским нападающим Скотом Лоутоном. Как сообщает журналист Дан Розен, новое соглашение рассчитано на пять лет. Общая сумма соглашения равна $ 15 млн.



Напомним, что трансферное окно в Национальной хоккейной лиги закроется 12 апреля.



Лоутон выступает за «Флайерз» с сезона 2012/2013.



В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 89 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал 10 результативных передач.



«Филадельфия» после 41 матча набрала 44 очка и сейчас занимает шестое место в таблице Восточного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.