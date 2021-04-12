Манта стал игроком «Вашингтона». В «Детройт» перешли Врана и Паник

Канадский нападающий «Детройт Ред Уингз» Энтони Манта обменян на чешского нападающего Якуба Врану и словацкого форварда Рихарда Паника из «Вашингтон Кэпиталз», сообщает журналист Кевин Викс.

В текущем сезоне Паник провёл 36 игр: набрал девять очков (3+6). Врана сыграл на три игры больше и заработал 25 очков за результативность: забросил 11 шайб и отдал 14 передач.

Энтони Манта принял участие в 42 встречах, в которых набрал 21 очко (11+10).

Напомним, что трансферное окно Национальной хоккейной лиги закроется 12 апреля.

«Детройт» после 43 матчей занимает последнее место в таблице Центрального дивизиона, «Вашингтон» делит первое-второе места с «Нью-Йорк Айлендерс» в Восточном дивизионе.

По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.