Манта стал игроком «Вашингтона». В «Детройт» перешли Врана и Паник

Канадский нападающий «Детройт Ред Уингз» Энтони Манта обменян на чешского нападающего Якуба Врану и словацкого форварда Рихарда Паника из «Вашингтон Кэпиталз», сообщает журналист Кевин Викс.
В текущем сезоне Паник провёл 36 игр: набрал девять очков (3+6). Врана сыграл на три игры больше и заработал 25 очков за результативность: забросил 11 шайб и отдал 14 передач.
Энтони Манта принял участие в 42 встречах, в которых набрал 21 очко (11+10).
Напомним, что трансферное окно Национальной хоккейной лиги закроется 12 апреля.
«Детройт» после 43 матчей занимает последнее место в таблице Центрального дивизиона, «Вашингтон» делит первое-второе места с «Нью-Йорк Айлендерс» в Восточном дивизионе.
По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
- 12 апреля 2021
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