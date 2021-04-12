Никитин: доволен, что ЦСКА через это прошёл. СКА проявил характер, благодарны им за серию

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал шестую игру финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина со СКА.

«Почему Сошникова и Гилмора не было в составе? Здесь всё просто, мы играли двумя нападающими легионерами, нужно было освобождать одно место. В атаке нужен был ещё один нападающий на меньшинство, выбрали Андрюху Локтионова. У нас к Мэту (Робинсону) и его квалификации вообще нет вопросов. Он давно в лиге, даже не обсуждается.

Не то, что мы успокаивали после двух поражений, концентрировали ребят на следующей игре. Что случилось, то случилось. Просто вернули те нюансы, которые потеряли в предыдущих играх. В хоккее такое случается, очень доволен, что мы через это прошли. Дело в том, что когда 3-0 повели, все мы люди. Было непросто, чтобы ребята услышали тонкие установки. Самое главное, что мы потеряли – мы были не сконцентрированы на игре в обороне. Не то, что не играли в обороне, но те базовые вещи, которые приносили успех, мы упустили. На нейтральных шайбах много проиграли в поражениях, здесь сразу получали преимущество форварды СКА.

Естественно, работаем над меньшинством, уделяли внимание, как играть против СКА, есть тренер, который за это отвечает – Юшкевич, идёт работа.

Конечно, от физиологии не уйдёшь, где-то и концентрация, и фокус ушёл. Здесь всё совместно – и семиматчевая серия с «Локомотивом», и 3-0 в серии. Физиология и простой человеческий фактор. СКА проявил характер, мастерство, волю к победе. Мы благодарны им за эту серию.

За счёт чего тройка Шалунова эффективна в каждом матче? Не стал бы торопиться, рады за ребят, что они проявляют лидерские качества, мастерство в тяжёлых играх. Нужно отметить всю команду – сегодня Макс забил, Лайпс отдал передачу, нельзя сказать, что там вся тройка была, на пересменке. Мы вообще не фокусируемся на том, кто сегодня забивает. Для нас важна командная победа. Очень важно, что и Макс Шалунов, и Макс Мамин это прекрасно понимают», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.