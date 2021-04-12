Окулов: поверили, что всё легко пройдёт, СКА сразу наказал за это. Тяжело было выбираться

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал победную финальную серию Западной конференции со СКА (4-2).

«Хорошая игра, вовремя забили голы. Дотерпели, где нужно, Ларс Юханссон хорошо подчистил наши ошибки. Хорошая взаимовыручка дала результат. Хорошая серия против очень сильной команды, только чуть расслабились, сразу получили два поражения. Хорошо, что сегодня выиграли. Двигаемся дальше, впереди самое интересное.

Почему расслабились? Мы все тоже люди, играли против очень хорошей организованной команды. Только поверили, что всё так легко пройдёт, они сразу наказали за это. Потом уже очень тяжело из этого выбраться. Хорошо, что мы сегодня убрали лишние мысли из головы, настроились на игру и сделали это. Это уже пройденный этап, то ради чего мы работали весь сезон, – впереди.

Почему наша тройка эффективна и стабильна? Конечно, взаимопонимание пришло, и очень много незаметных моментов, когда команда помогает – притаскивает шайбу в зону атаки, делает хорошие пересменки. Это командная работа, не бывает, чтобы одна тройка забивает, а остальные ничего не делают. Понятно, что у нас сейчас больше идёт в плане голов, но ребята делают очень много работы, чтобы мы могли забить голы. Очень много общаемся в тройке – и с тем, и с другим Максом. Были свои моменты, мы их обговорили, пришли к общему знаменателю. У Максима Шалунова получается забивать свои голы, и Макс Мамин тоже приносит много пользы. Друг другу пытаемся помочь на благо команды», – передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.