Окулов: где-то меня подначивают, что-то говорят. Это честная мужская игра, претензий нет

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал об отношении к себе со стороны соперника, а также ответил на вопрос, считает ли он себя виноватым за гол в овертайме в пятом матче серии.

Чувствую ли, что против меня играют по-особенному? Сложно и интересно играть. Бывают разные моменты, это плей-офф. Где-то подначивают, где-то говорят что-то. Но даже сейчас, закончили серию, пожелали друг другу удачи. Это честная мужская игра, никто претензий не имеет. Даже интересно становится выиграть момент, обыграть противника, доказать, что ты сильнее в том или ином моменте.

Есть тактика, которую должен выполнять любой игрок, без разницы в какой тройке будет играть. Каждый знает, куда двигаться, где он должен оказаться. Поэтому как бы ни тасовали пятёрки, от этого не уходит результат. Проще играть с любым партнёром, это очень важно, особенно в больших играх, когда каждый момент очень важен, и каждый знает, где находиться. Из этого вытекает, что нет больших провалов во всех звеньях.

Чувствую ли вину за гол в овертайме? Уже потом смотрел в обзоре матча, вроде едешь, голову поворачиваешь, видишь, где игрок едет. Как крайний нападающий, мне надо было оценить ситуацию, вернуться на пятак. Конечно, обидно такие моменты, когда понимаешь, что проиграл матч, и серия переходит на выезд, в город, где очень хорошие болельщики. Неприятный осадок был, но я сегодня понимал, что это вчерашний день, надо было настраиваться на сегодняшнюю. Самое главное, надо было выиграть сегодня, что мы и сделали», – передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.