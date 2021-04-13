ЦСКА сыграет в финале плей-офф КХЛ третий раз подряд

В шестом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина санкт-петербургский СКА принимал московский ЦСКА в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой московских армейцев со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).
Таким образом, ЦСКА вышел в финал плей-офф КХЛ. Московский клуб примет участие в главной серии сезона третий раз подряд. В сезоне-2017/2018 ЦСКА уступил в финале «Ак Барсу» (1-4 в серии), а в сезоне 2018/2019 победил «Авангард» (4-0), впервые в клубной истории став обладателем трофея. Сезон-2019/2020 не был завершён из-за коронавируса.
После шести матчей москвичи выиграли серию. В первом матче серии ЦСКА оказался сильнее со счётом 3:0, второй матч также остался за москвичами — 2:0. В третьем матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, ЦСКА одержал победу со счётом 5:2. Четвёртая встреча осталась за СКА — 3:1. В пятом матче также оказались сильнее армейцы из Санкт-Петербурга со счётом 3:2 ОТ.
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