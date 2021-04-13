Гимаев: у СКА один из самых сильных составов в КХЛ, но ЦСКА сыграл очень организованно

Хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев — младший поделился мнением о положении дел в плей-офф Кубка Гагарина. Напомним, накануне ЦСКА обыграл СКА в шестом матче финала Западной конференции и вышел в финал Кубка Гагарина, выиграв в серии со счётом 4-2.



«ЦСКА — это опытная и сложившаяся команда, которая не в первый раз доказывает, что умеет слажено действовать в важнейших матчах: седьмой матч с «Локомотивом» и сегодняшний матч против петербуржцев служат этому подтверждением. Сегодня ЦСКА практически не допускал ошибок и сыграл очень организованно, а СКА просто не смог ничего противопоставить.



Хелльберг отразил очень много тяжёлых моментов: подтащил в первом периоде, не раз спасал на выходах один в ноль. При первом пропущенном голе он неудачно сыграл на выходе из ворот и отдал передачу Лайпсику, а бросок Шалунова в касание поймать было очень сложно. Вторая шайба — несчастье и череда неудачных действий, которые произошли возле ворот. Соркин вылез, а шайба подлетела и упала Хелльбергу за шиворот.



Если брать составы перед сезоном, однозначно считаю ярославский «Локомотив» прорывом этого сезона. У СКА же один из самых сильных составов в КХЛ, они являются мощнейшей организацией. Они не прыгнули выше головы, финал конференции был их минимумом. Мне очень нравятся молодые игроки СКА: Морозов, Марченко — считаю, что они являются будущими звёздами мирового хоккея, а также Подколзин, который великолепно сыграл в плей-офф.



Что касается Востока, там играют две сильнейшие команды, которые заняли первое и второе места в регулярном чемпионате, прошли в плей-офф против серьёзных соперников. Для меня «Ак Барс» был фаворитом в серии на Востоке, поэтому я приятно удивлён тому, как играет «Авангард», который ведёт в серии 3:2 и имеет отличные шансы сыграть в финале с ЦСКА. «Ак Барс» очень похож с ЦСКА в тактическом плане. Если они выйдут в финал, то это будет битва Квартальнова и Никитина. Квартальнов несколько лет выходил с ЦСКА финал, но так и не смог выиграть кубок. Он покинул команду, но это удалось сделать Никитину. Квартальнов ещё не выигрывал кубок, и я уверен, он хочет доказать всем, что он — тренер-победитель. Если выйдет «Авангард», то будет очень интересно посмотреть на битву тренерских стилей: Хартли против Никитина. Тем более, у Хартли есть зуб на Никитина и ему хочется взять реванш за 2019 год», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом чемпионата Валентиной Сивкович.

Ошибка Хелльберга погубила питерцев. СКА вылетел, ЦСКА в финале Кубка Гагарина! Там команда Игоря Никитина будет ждать «Ак Барс» или «Авангард».