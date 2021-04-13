Меркулов: переговоры с Шипачёвым в завершающей стадии, кандидатуру Кагарлицкого обсуждаем

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов сообщил, что переговоры о продлении контракта с нападающим команды Вадимом Шипачёвым находятся в решающей стадии. Ранее сообщалось, что российский форвард хочет повторения условий этого сезона (120 млн рублей в год. — Прим. «Чемпионата») и сохранения в команде другого нападающего, партнёра по звену Дмитрия Кагарлицкого.



«Переговоры с Шипачёвым в завершающей стадии. Кудашов хочет, чтобы он остался. Верим, что он останется. Кандидатуру Кагарлицкого обсуждаем с тренерский штабом. Состав команды изменится на 30 процентов», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



В нынешнем сезоне Шипачёв принял участие в 57 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 20 шайб и отдал 47 результативных передач при показателе полезности "+28" и 22 минутах штрафа. В 10 матчах плей-офф форвард забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач при нулевом показателе полезности.

