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Эмиль Гарипов и Магнус Пяаярви-Свенссон покинут московское «Динамо»

Эмиль Гарипов и Магнус Пяаярви-Свенссон покинут московское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0
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Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов сообщил, что голкипер команды Эмиль Гарипов покинет команду.

«Гарипова в команде не будет. Мы довели информацию до его агента», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Кроме того, Меркулов сообщил, что команду покинет Магнус Пяаярви-Свенссон.

Нынешний сезон Гарипов начинал в «Авангарде». В омском клубе обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе «Ак Барса» в этом регулярном чемпионате сыграл 14 матчей, в которых одержал восемь побед, пропустив 28 шайб и отражая 93,2% бросков.

3 декабря 2020 года московское «Динамо» объявило об обмене с «ястребами», в результате которого Гарипов пополнил состав бело-голубых. За столичный клуб 29-летний вратарь провёл семь матчей, одержав три победы и оформив один шат-аут.

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