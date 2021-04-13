Эмиль Гарипов и Магнус Пяаярви-Свенссон покинут московское «Динамо»

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов сообщил, что голкипер команды Эмиль Гарипов покинет команду.



«Гарипова в команде не будет. Мы довели информацию до его агента», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Кроме того, Меркулов сообщил, что команду покинет Магнус Пяаярви-Свенссон.

Нынешний сезон Гарипов начинал в «Авангарде». В омском клубе обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе «Ак Барса» в этом регулярном чемпионате сыграл 14 матчей, в которых одержал восемь побед, пропустив 28 шайб и отражая 93,2% бросков.



3 декабря 2020 года московское «Динамо» объявило об обмене с «ястребами», в результате которого Гарипов пополнил состав бело-голубых. За столичный клуб 29-летний вратарь провёл семь матчей, одержав три победы и оформив один шат-аут.