Ерёменко: в ближайшее время узнаете, буду ли я играть. К работе тренером пока не готов

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко рассказал о перспективах продолжения игровой карьеры.
«Для меня это важный шаг. В ближайшее время вы узнаете, буду ли я играть или нет. Хочу поблагодарить клуб за то, что даёт мне шанс. Мне важно быть нужным клубу. Мне важно находиться в команде, помогать, играть и добиваться новых высот. Пока я в раздумьях. К работе тренера нужно быть готовым. Пока на данный момент, мне кажется, я не готов. Не знаю, что скажут люди со стороны.
С Алексеем Кудашовым я действительно пересекался на льду. Но игрок и тренер — это разные вещи. Субординация всегда должна быть. Никакого панибратства не будет. Как с тренером, я с ним никогда не работал. Думаю, найдём точки соприкосновения», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 13 апреля 2021
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