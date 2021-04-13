Никишин: после завершения серии с ЦСКА почувствовал опустошение

Защитник «Спартака» Александр Никишин подвёл итоги сезона для московской команды.



«Да, выходил на лёд во всех трёх плей-офф. К сожалению, нигде не удалось далеко продвинуться. Надо мной даже шутили, что это именно я «потопил» три команды. Эмоций много, при этом я стараюсь выбросить из головы весь негатив, чтобы в памяти остались только положительные воспоминания. Мне везде нравилась атмосфера — и в основе, и в «молодёжке», и в «Химике». Приятно было делить со всеми ребятами раздевалку. Коллектив везде был классный. Конечно, неприятно, что из-за травмы я мало сыграл в регулярном чемпионате.



Серия с ЦСКА? Возможно, выиграй мы первый матч, сценарий у серии мог сложиться по-другому. Мы отдавали все силы в каждой игре, понимая, на какого соперника вышли. Старались раскрепоститься и показать всё, что можем. Мало забили, к сожалению. В любом случае, что касается меня, то я получил огромный опыт.



Что почувствовали после завершения серии? Опустошение. Не предполагал, что серия закончится всего за четыре игры. Нам не удалось выиграть хотя бы один матч. Это было неприятно. Мужикам с односторонним контрактом морально было ещё тяжелее. Я-то хоть понимал, что теперь смогу поиграть и в ВХЛ, и в МХЛ, а им пришлось уже в начале марта закончить сезон», — приводит слова Никишина официальный сайт «Спартака».