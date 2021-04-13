Кожевников: СКА играл в интересный хоккей. Индивидуальные ошибки и большинство всё решили

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что решающим фактором противостояния в финале Западной конференции ЦСКА – СКА стала игра в численном неравенстве.
«В играх плей-офф помимо действий вратаря очень важное значение имеет фактор игры в численном неравенстве. У СКА в серии с ЦСКА совершенно не шла игра в большинстве. Ни разу не удалось поразить ворота москвичей. В чём именно причина – сложно сказать. Вроде бы у СКА есть исполнители – Вэй, Бурдасов, Кузьменко, Галимов, Морозов, Подколзин. Мощными бросками обладают практически все игроки обороны. То невезение, то великолепная игра вратаря москвичей Юханссона. Он на высочайшем уровне провёл всю серию.
Если бы неудача с большинством и индивидуальные ошибки, у команды Валерия Брагина были бы шансы пройти дальше. СКА – хорошая молодая, перспективная команда, играющая в интересный хоккей, где-то превосходила москвичей, смогла вернуться в серию и кто-то даже уже стал вспоминать армейское противостояние шестилетней давности, когда СКА вытащил серию, уступая по ходу 0-3. Многие молодые игроки СКА окрепнут и в следующем сезоне выйдут на ведущие роли в Лиге», – сказал Кожевников «Чемпионату».
- 13 апреля 2021
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