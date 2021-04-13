Плющев: в финале Запада было приятно смотреть на молодёжь СКА

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подвёл итоги финальной серии Западной конференции между ЦСКА и СКА.

«Серия получилась сверхнапряжённой. И за это нужно отдать должное командам. Все ребята бились и, наверное, сказался больший опыт игроков ЦСКА в таких играх. В отношении СКА могу сказать, что многие молодые ребята способны вырасти в больших мастеров. На питерскую молодёжь было очень приятно смотреть. Главное, чтобы они не останавливались в росте, а прогрессировали и дальше», – сказал Плющев корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, что серия ЦСКА – СКА завершилась победой московских армейцев со счётом 4-2. Соперник ЦСКА по финалу определится в паре «Авангард» – «Ак Барс».

Первый матч финала Кубка Гагарина состоится в Москве 18 апреля.