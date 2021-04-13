«Югра» и новокузнецкий «Металлург» встретятся в финале Кубка Петрова

Ханты-мансийская «Югра» и новокузнецкий «Металлург» встретятся в финале плей-офф Высшей хоккейной лиги.
12 апреля «Югра» в полуфинальной серии обыграла петербургское «Динамо» в решающем, седьмом матче (4-3). «Югорчане» завершили регулярный чемпионат на первом месте. В стартовом раунде плей-офф обыграли подмосковное «Динамо» (4-1), затем «Химик» (4-0) и «Динамо Санкт-Петербург».
«Металлург» обеспечил выход в финал Кубка Петрова после шести матчей с тюменским «Рубином» (4-2). Клуб из Новокузнецка завершил регулярку на шестой строчке, в 1/8 финала обыграл «Звезду» (4-1), в четвертьфинале – «Дизель» (4-0).
Первые два матча финальной серии пройдут в Ханты-Мансийске 16 и 17 апреля. В Новокузнецке команды сыграют 20 и 21 апреля, а дополнительные даты для игр плей-офф – 24, 27 и 30 апреля.
- 13 апреля 2021
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