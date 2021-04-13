Крикунов — о критике бывшего гендиректора «Динамо» Сафронова: да кто он такой?

Экс-наставник московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал критику бывшего гендиректора бело-голубых Андрея Сафронова в адрес клуба.

«Бывший гендиректор «Динамо» Андрей Сафронов жёстко высказался о клубе? Честно, я не читаю эти вещи. Они меня не особо волнуют. Понимаю, когда высказываются профессионалы. А Сафронов… Да кто такой Сафронов? Поэтому даже не читал и не могу ничего сказать.



Сафронов сказал, что в его команде Кагарлицкий с такой травмой всё равно бы играл? Ему сделали операцию через два дня. Вкрутили шурупы. Втянули череп. Через семь дней был бы готов к следующему раунду. Он парень с характером. В позапрошлом году у него была травма. Доктор ему сказал пропустить игру, но он ответил, что не может, так как идёт плей-офф. Играл на уколах, и никто этого не заметил», — приводит слова Крикунова Metaratings.