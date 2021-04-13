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«Авангард» — «Ак Барс»: Петров открыл счёт в матче после шикарного прохода Галиева

«Авангард» — «Ак Барс»: Петров открыл счёт в матче после шикарного прохода Галиева
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В шестом матче финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» принимает казанский «Ак Барс». Встреча проходит в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина». К 46-й минуте казанцы ведут в счёте – 1:0.

На 46-й минуте Станислав Галиев отобрал шайбу в своей зоне, убежал в контратаку и отдал шикарную передачу на Кирилла Петрова, который броском в касание открыл счёт в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, что в этой серии выигрывали исключительно гости. Первую встречу, которая прошла на «Татнефть-Арене», выиграл омский коллектив со счётом 3:1, во втором матче «Авангард» обыграл соперника 2:0. В Балашихе «Ак Барс» взял реванш и дважды одержал победы с одинаковым счётом (2:1), а в пятой встрече серии омичи в овертайме выиграли (3:2). Таким образом, после пяти матчей счёт в серии 3-2 в пользу омской команды.

Победитель этой пары в финале Кубка Гагарина встретится с ЦСКА. Первая встреча пройдёт 18 апреля в Москве.

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