«Ак Барс» и «Авангард» одержали все победы в серии в гостевых матчах

В финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» встречается с «Авангардом». После шести матчей в серии счёт равный – 3:3. Все победы команды одержали на льду соперника.



Первую встречу, которая прошла на «Татнефть-Арене», выиграл омский коллектив со счётом 3:1, во втором матче «Авангард» обыграл соперника 2:0. В Балашихе «Ак Барс» взял реванш и дважды одержал победы с одинаковым счётом (2:1), в пятой встрече серии омичи в овертайме выиграли (3:2), а в шестой сильнее оказались казанцы – 2:0.



Решающий, седьмой матч серии состоится 15 апреля.

Победитель пары в финале Кубка Гагарина встретится с ЦСКА. Первый финальный матч состоится 18 апреля в Москве на «ЦСКА-Арене».