Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ак Барс» после победы над «Авангардом» переозвучил Человека-паука

«Ак Барс» после победы над «Авангардом» переозвучил Человека-паука
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Казанский «Ак Барс» выложил в «Твиттер» фрагмент из фильма «Человек-Паук», где главный герой говорит: «Я татарин. Меня звать «Ак Барс».

Напомним, что в шестом матче «Ак Барс» обыграл «Авангард» и сравнял счёт в серии – 3-3.

Кстати, команды одержали все победы на льду соперника. Первую встречу, которая прошла на «Татнефть-Арене», выиграл омский коллектив со счётом 3:1, во втором матче «Авангард» обыграл соперника 2:0. В Балашихе «Ак Барс» взял реванш и дважды одержал победы с одинаковым счётом (2:1), в пятой встрече серии омичи в овертайме выиграли (3:2), а в шестой сильнее оказались казанцы – 2:0.

Решающая встреча состоится 15 апреля в Казани.

Победитель этой пары в финале встретится с ЦСКА. Первый матч финальной серии состоится 18 апреля в Москве на «ЦСКА-Арене».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021