«Ак Барс» после победы над «Авангардом» переозвучил Человека-паука

Казанский «Ак Барс» выложил в «Твиттер» фрагмент из фильма «Человек-Паук», где главный герой говорит: «Я татарин. Меня звать «Ак Барс».

Напомним, что в шестом матче «Ак Барс» обыграл «Авангард» и сравнял счёт в серии – 3-3.

Кстати, команды одержали все победы на льду соперника. Первую встречу, которая прошла на «Татнефть-Арене», выиграл омский коллектив со счётом 3:1, во втором матче «Авангард» обыграл соперника 2:0. В Балашихе «Ак Барс» взял реванш и дважды одержал победы с одинаковым счётом (2:1), в пятой встрече серии омичи в овертайме выиграли (3:2), а в шестой сильнее оказались казанцы – 2:0.

Решающая встреча состоится 15 апреля в Казани.

Победитель этой пары в финале встретится с ЦСКА. Первый матч финальной серии состоится 18 апреля в Москве на «ЦСКА-Арене».