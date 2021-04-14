Сушинский: когда я играл за «Ак Барс», мы выигрывали все домашние матчи

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о финальной серии Восточной конференции, где играют «Авангард» и «Ак Барс».



«В первый раз такое вижу, чтобы на своих площадках все проигрывали. Все эти матчи — супер и для лиги, и для болельщиков. Очень интересно. Конечно, болею за Омск. Хотелось, чтобы сегодня закончилось всё.

Если взять сезон «Ак Барса», когда я был, мы, наоборот, выигрывали все домашние матчи. А сейчас в гостях все побеждают. Думаю, это не случайность, потому что дома ложится ответственность, а это атакующие команды — немножко перегорают. А в гостях, напротив, ничего не давит, хладнокровно играют», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.