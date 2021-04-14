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Панарин побил рекорд Мессье по очкам за первые 100 матчей в «Рейнджерс»

Панарин побил рекорд Мессье по очкам за первые 100 матчей в «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Один из голов за «Рейнджерс» забил российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, он набрал 138 (45+93) очков в 100 матчах за клуб из Нью-Йорка. Ему удалось побить рекорд Марка Мессье, набравшего 137 баллов в первых 100 матчах за клуб.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. До этого форвард играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.

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