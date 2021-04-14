28 сейвов Худобина не помогли «Далласу» уйти от поражения «Флориде»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
В основное время команды команды дважды обменялись заброшенными шайбами — за «Даллас» отличились Джейсон Робертсон и Джо Павелски, а за «Флориду» забрасывали Александр Барков и Радко Гудас. Точный бросок Фрэнка Ватрано в овертайме принёс «Пантерз» победу в этом матче.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Форвард «Далласа» Денис Гурьянов за 15.22 на льду не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «0».
Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 28 бросков по воротам из 31. Его соотечественник и коллега по амплуа из «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе на этот матч. Участия в игре не принимал, недавно подписавший контракт до конца сезона, российский нападающий «Флориды» Никита Гусев.
- 14 апреля 2021
-
07:10
-
07:04
-
06:59
-
06:54
-
06:48
-
06:44
-
06:40
-
06:26
-
05:37
-
05:18
-
04:55
-
04:48
-
04:37
-
04:32
-
04:23
-
04:14
-
02:59
- 13 апреля 2021
-
23:52
-
23:29
-
23:14
-
23:03
-
22:51
-
22:39
-
22:24
-
22:00
-
21:56
-
21:47
-
21:43
-
21:35
-
21:30
-
21:16
-
20:59
-
20:46
-
20:37
-
20:17