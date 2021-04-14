28 сейвов Худобина не помогли «Далласу» уйти от поражения «Флориде»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В основное время команды команды дважды обменялись заброшенными шайбами — за «Даллас» отличились Джейсон Робертсон и Джо Павелски, а за «Флориду» забрасывали Александр Барков и Радко Гудас. Точный бросок Фрэнка Ватрано в овертайме принёс «Пантерз» победу в этом матче.

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Форвард «Далласа» Денис Гурьянов за 15.22 на льду не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «0».

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 28 бросков по воротам из 31. Его соотечественник и коллега по амплуа из «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе на этот матч. Участия в игре не принимал, недавно подписавший контракт до конца сезона, российский нападающий «Флориды» Никита Гусев.