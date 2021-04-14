Форвард «Флориды» Дюклер прокомментировал возвращение на лёд после травмы

Нападающий «Флориды» Энтони Дюклер прокомментировал своё возвращение на лёд после травмы.
«Такое впечатление, что я уже вечность не играл. Очень рад вернуться. Нет ничего хорошего, когда со стороны смотришь, как бьются ребята. Так что я очень доволен, что снова в составе», — приводит слова Дюклера официальный сайт НХЛ.
В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами — за «Даллас» отличились Джейсон Робертсон и Джо Павелски, а за «Флориду» забрасывали Александр Барков и Радко Гудас. Точный бросок Фрэнка Ватрано в овертайме принёс «Пантерз» победу в этом матче.
- 14 апреля 2021
-
09:00
-
08:48
-
08:32
-
08:15
-
07:56
-
07:50
-
07:31
-
07:19
-
07:10
-
07:04
-
06:59
-
06:54
-
06:48
-
06:44
-
06:40
-
06:26
-
05:37
-
05:18
-
04:55
-
04:48
-
04:37
-
04:32
-
04:23
-
04:14
-
02:59
- 13 апреля 2021
-
23:52
-
23:29
-
23:14
-
23:03
-
22:51
-
22:39
-
22:24
-
22:00
-
21:56
-
21:47