Форвард «Флориды» Дюклер прокомментировал возвращение на лёд после травмы

Нападающий «Флориды» Энтони Дюклер прокомментировал своё возвращение на лёд после травмы.



«Такое впечатление, что я уже вечность не играл. Очень рад вернуться. Нет ничего хорошего, когда со стороны смотришь, как бьются ребята. Так что я очень доволен, что снова в составе», — приводит слова Дюклера официальный сайт НХЛ.



В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.



В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами — за «Даллас» отличились Джейсон Робертсон и Джо Павелски, а за «Флориду» забрасывали Александр Барков и Радко Гудас. Точный бросок Фрэнка Ватрано в овертайме принёс «Пантерз» победу в этом матче.