Хоккейный клуб «Трактор» создал скаутскую службу, сообщает официальный сайт команды. Новое клубное направление аккумулирует в себе все селекционные процессы. Руководителем станет бывший игрок челябинского клуба Евгений Цыбук.
«Решение о создании скаутской службы продиктовано реалиями хоккейного рынка. Для «Трактора» это первый прецедент в истории. В клубе это направление возглавит Евгений Цыбук, отлично зарекомендовавший себя в профессиональной среде по обе стороны океана и являвшийся одной из центральных фигур в «Тракторе» времен Валерия Белоусова. Немаловажно, что в последние годы он успешно работал на позиции скаута в «Даллас Старз». Главным требованием клуба при выборе стали как компетенции Евгения Цыбука, так и его готовность работать на развитие всей организации: от школы до первой команды. Рады, что нам удалось договориться и пожать руки», — прокомментировал генеральный директор клуба Иван Савин.
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