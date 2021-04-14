Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Трактор» создал скаутскую службу

«Трактор» создал скаутскую службу
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Хоккейный клуб «Трактор» создал скаутскую службу, сообщает официальный сайт команды. Новое клубное направление аккумулирует в себе все селекционные процессы. Руководителем станет бывший игрок челябинского клуба Евгений Цыбук.

«Решение о создании скаутской службы продиктовано реалиями хоккейного рынка. Для «Трактора» это первый прецедент в истории. В клубе это направление возглавит Евгений Цыбук, отлично зарекомендовавший себя в профессиональной среде по обе стороны океана и являвшийся одной из центральных фигур в «Тракторе» времен Валерия Белоусова. Немаловажно, что в последние годы он успешно работал на позиции скаута в «Даллас Старз». Главным требованием клуба при выборе стали как компетенции Евгения Цыбука, так и его готовность работать на развитие всей организации: от школы до первой команды. Рады, что нам удалось договориться и пожать руки», — прокомментировал генеральный директор клуба Иван Савин.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021