Агент Трямкина: год назад мы долго ждали «Ванкувер» и потеряли из-за этого много денег

Тодд Даймонд, агент защитника Никиты Трямкина, прокомментировал возможное возвращение своего подопечного в НХЛ.
«В настоящее время мы ждём. Через год Никита станет в НХЛ неограниченно свободным агентом, поэтому сроки поджимают. Прошлым летом мы тоже долго ждали. Ждали без конца и потеряли большие деньги, ожидая решения руководства «Ванкувер Кэнакс». В итоге были вынуждены подписать однолетний контракт в России. Надеюсь, на этот раз подобного не произойдёт. Контракт Никиты в КХЛ истекает 30 апреля, но документы на подписание в НХЛ не могут быть поданы раньше 1 июля, однако нам нужно иметь уверенность, что Трямкин движется к этому моменту. У «Ванкувера» был целый год, чтобы посмотреть на все нюансы и выяснить, что они собираются делать», — сказал Даймонд в эфире радиостанции Sportsnet 560.
Трямкин выступал за «Ванкувер» в 2016 и 2017 годах, сыграв за «Кэнакс» 79 матчей (три гола, восемь передач, «-10»). Нынешний сезон 26-летний защитник отыграл в «Автомобилисте» (60 матчей, три гола, 12 передач).
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