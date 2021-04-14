Стало известно, кто из легионеров «Автомобилиста» покинет команду в межсезонье

Екатеринбургский «Автомобилист» принял решение отказаться от услуг сразу четырёх иностранцев, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». По информации источника, Екатеринбург покинут защитники Чарльз Дженовей и Корбиниан Хольцер, а также форварды Дэн Секстон и Питер Холланд. У перечисленных игроков истекают контракты, и новые соглашения им предложены не будут.
Чарльз Дженовей в нынешнем сезоне принял участие в 58 встречах регулярного чемпионата, набрав 25 (3+22) очков при показателе полезности «+16». В плей-офф КХЛ на счету Дженовея пять встреч, в которых он не отметился результативными действиями.
Корбиниан Хольцер в нынешнем сезоне принял участие в 25 встречах регулярного чемпионата, набрав 4 (1+3) очка при показателе полезности «-7». В плей-офф КХЛ на счету Хольцера пять встреч, в которых он набрал 2 (0+2) очка.
Дэн Секстон в нынешнем сезоне принял участие в 41 встрече регулярного чемпионата, набрав 25 (7+18) очков при показателе полезности «+7». В плей-офф КХЛ Секстон не выступал.
Холланд в нынешнем сезоне принял участие в 59 встречах регулярного чемпионата, набрав 36 (12+24) очков при показателе полезности «-6». В плей-офф КХЛ на счету Холланда пять встреч, в которых он отдал одну результативную передачу.
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