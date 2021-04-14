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Бучневич — Шестёркину: повезло, что я на твоей стороне. Поздравляю с первым шат-аутом

Бучневич — Шестёркину: повезло, что я на твоей стороне. Поздравляю с первым шат-аутом
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» поздравил голкипера Игоря Шестёркина с первым шат-аутом в карьере в лиге.

«Повезло, что я на твоей стороне. Поздравляю с первым шат-аутом», — написал Бучневич в своём «инстаграме».

Фото: instagram.com/stories/bucha89

Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0. В составе победителей отличились Мика Зибанеджад и российские нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич. Также в этой встрече Бучневич отметился результативной передачей. Российский голкипер Игорь Шестёркин отразил 27 бросков.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.

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