Бучневич — Шестёркину: повезло, что я на твоей стороне. Поздравляю с первым шат-аутом

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» поздравил голкипера Игоря Шестёркина с первым шат-аутом в карьере в лиге.
«Повезло, что я на твоей стороне. Поздравляю с первым шат-аутом», — написал Бучневич в своём «инстаграме».
Фото: instagram.com/stories/bucha89
Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0. В составе победителей отличились Мика Зибанеджад и российские нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич. Также в этой встрече Бучневич отметился результативной передачей. Российский голкипер Игорь Шестёркин отразил 27 бросков.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.
- 14 апреля 2021
-
15:41
-
15:38
-
14:50
-
14:22
-
14:17
-
13:46
-
13:44
-
13:35
-
13:31
-
12:53
-
12:35
-
12:21
-
11:53
-
11:15
-
11:08
-
11:05
-
11:01
-
11:00
-
09:54
-
09:25
-
09:00
-
08:48
-
08:32
-
08:15
-
07:56
-
07:50
-
07:31
-
07:19
-
07:10
-
07:04
-
06:59
-
06:54
-
06:48
-
06:44
-
06:40