Шикарный сейв голкипера «Флориды» Криса Дриджера

Голкипер «Флориды Пантерз» Крис Дриджер в матче с «Даллас Старз» совершил 24 сейва, один из которых – клюшкой с линии ворот.
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Благодаря удачной игре голкипера «Пантерз» выиграли у «Далласа» после овертайма со счётом 3:2. В текущем сезоне Дриджер провёл 19 игр и оформил два шат-аута.
Дриджер выступает за «Флориду» второй сезон. Ранее голкипер в Национальной хоккейной лиге играл за «Оттаву Сенаторз».
После 43 игр «Флорида» с 58 очками делит первое-третье места Центрального дивизиона с «Каролиной», у которой на две игры меньше, и «Тампа-Бэй Лайтнинг». У «Лайтнинг» сыграно 42 встречи. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
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