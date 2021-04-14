Третьяк и Ротенберг провели встречу с женской сборной России по хоккею

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг провели встречу с женской сборной России по хоккею.



«У нас традиция – на протяжении многих лет, ещё в то время, когда я играл за сборную, руководство Федерации хоккея и Министерства спорта всегда приезжало, давало напутственные слова. Мы всегда говорим, что на чемпионате мира каждый спортсмен представляет и страну, и своё имя. Тем более, что матчи пройдут в Канаде. Думаю, что мы зажгли девчонок таким хорошим огоньком, пожелали им удачи, успеха. Также поинтересовались, какие у них нужды, что их волнует. Проблем нет – теперь самое главное, чтобы они вернулись с медалями», – цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.



«Вижу, что команда очень хорошо настроена, у всех горят глаза. Очень хорошо поговорили, пожелали им удачи. У нас во всех командах очень высокий уровень, мы гордимся этим. Это видно и по тому, как игроки приезжают в сборную, как они играют на чемпионатах мира, в том числе в Канаде и США. У всех наших игроков есть уверенность. И, конечно, мы ставим максимальную задачу. Уверен, у наших девушек всё получится», – приводит слова Ротенберга официальный сайт ФХР.