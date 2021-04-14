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Родион Амиров не может вылететь в Канаду из-за проблем с визой

Родион Амиров не может вылететь в Канаду из-за проблем с визой
Хоккей / КХЛ 0

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Родион Амиров не может вылететь в Канаду из-за проблем с визой. Процесс затягивается уже несколько дней, сообщает Горобзор.ру.

Напомним, Амиров был выбран «кленовыми листьями» на драфте-2020 в первом раунде под общим 15-м номером.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021 Амиров принял участие в 39 встречах, в которых набрал 13 (9+4) очков при показателе полезности «-1». В текущем плей-офф Кубка Гагарина он провёл девять игр, не отметившись в них результативными действиями и продемонстрировав показатель полезности «-1».

Также в минувшем сезоне хоккеист выступал за «Толпар» в Молодёжной хоккейной лиге: провёл пять игр в плей-офф и отдал в них три результативные передачи.

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