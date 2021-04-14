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Шведский нападающий Даниэль Заар входит в сферу интересов клубов КХЛ

Шведский нападающий Даниэль Заар входит в сферу интересов клубов КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий шведского клуба «Рёгле» Даниэль Заар попал в сферу интересов нескольких клубов КХЛ, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

По информации источника, главный претендент на шведа – ярославский «Локомотив», где один из лидеров – Андре Петерссон. Оба хоккеиста вместе играли за сборную Швеции.

В текущем сезоне шведской лиги форвард провёл 55 матчей и набрал 55 очков за результативность: забросил 20 шайб и отдал 35 передач.

В нынешнем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» занял четвёртое место в регулярном чемпионате. В Кубке Гагарина ярославцы прошли в четвертьфинале «Йокерит» (4-0), а в полуфинале Западной конференции уступили в серии московскому ЦСКА – 3-4.

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