Шведский нападающий Даниэль Заар входит в сферу интересов клубов КХЛ

Нападающий шведского клуба «Рёгле» Даниэль Заар попал в сферу интересов нескольких клубов КХЛ, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

По информации источника, главный претендент на шведа – ярославский «Локомотив», где один из лидеров – Андре Петерссон. Оба хоккеиста вместе играли за сборную Швеции.

В текущем сезоне шведской лиги форвард провёл 55 матчей и набрал 55 очков за результативность: забросил 20 шайб и отдал 35 передач.

В нынешнем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» занял четвёртое место в регулярном чемпионате. В Кубке Гагарина ярославцы прошли в четвертьфинале «Йокерит» (4-0), а в полуфинале Западной конференции уступили в серии московскому ЦСКА – 3-4.