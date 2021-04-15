«Виннипег» обыграл «Оттаву», Дадонов и Зуб – без очков
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей забивали Марк Шайфли, Мэтью Перро и Тревор Льюис. За «Оттаву» отличились Ник Пол и Джош Норрис. Российский нападающий Евгений Дадонов завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». У Защитника Артёма Зуба «-1».
В другом матче «Калгари Флэймз» крупно победил «Монреаль Канадиенс» (4:1).
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2021, четверг. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Пол (Шабо) – 01:19' (5x5) 1:1 Шайфли (Элерс, Пионк) – 03:24' (5x5) 1:2 Перро (Копп, Дюбуа) – 42:07' (5x4) 1:3 Льюис (Томпсон) – 49:39' (4x5) 2:3 Норрис (Шабо, Браун) – 59:50' (6x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2021, четверг. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Ханифин (Баклунд) – 03:58' (5x5) 0:2 Джордано (Танев, Линдхольм) – 20:29' (5x5) 1:2 Кулак (Друен, Андерсон) – 30:55' (5x5) 1:3 Ливо – 52:49' (5x5) 1:4 Монахан (Танев, Джордано) – 58:50' (en)
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