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«Колорадо» обыграл «Сент-Луис», несмотря на «2+1» Хоффмана и передачу Тарасенко

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пьер-Эдуар Белльмар, Джей Ти Комфер, Микко Рантанен и Брэндон Саад. Российский форвард Валерий Ничушкин за 11:28 на площадке три раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

За «Сент-Луис» голы забили Винс Данн и Майк Хоффман. Нападающий Владимир Тарасенко за 19.30 на льду записал на свой счёт результативную передачу, дважды бросил по воротам и заработал показатель полезности «0». Форвард Иван Барбашёв за 9.22 дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».

Следующие матчи 17 и 19 апреля «Эвеланш» сыграют дома с «Лос-Анджелес Кингз», а «Блюз» 18 апреля на выезде сыграет с «Аризоной Койотс».