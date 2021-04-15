«Колорадо» обыграл «Сент-Луис», несмотря на «2+1» Хоффмана и передачу Тарасенко

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пьер-Эдуар Белльмар, Джей Ти Комфер, Микко Рантанен и Брэндон Саад. Российский форвард Валерий Ничушкин за 11:28 на площадке три раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».
За «Сент-Луис» голы забили Винс Данн и Майк Хоффман. Нападающий Владимир Тарасенко за 19.30 на льду записал на свой счёт результативную передачу, дважды бросил по воротам и заработал показатель полезности «0». Форвард Иван Барбашёв за 9.22 дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».
Следующие матчи 17 и 19 апреля «Эвеланш» сыграют дома с «Лос-Анджелес Кингз», а «Блюз» 18 апреля на выезде сыграет с «Аризоной Койотс».
- 15 апреля 2021
-
05:19
-
04:32
-
00:01
- 14 апреля 2021
-
23:38
-
23:21
-
23:12
-
22:21
-
21:36
-
21:29
-
21:21
-
20:46
-
20:24
-
20:17
-
19:56
-
19:37
-
19:10
-
18:38
-
18:22
-
18:08
-
17:46
-
17:06
-
16:51
-
16:40
-
15:41
-
15:38
-
14:50
-
14:22
-
14:17
-
13:46
-
13:44
-
13:35
-
13:31
-
12:53
-
12:35
-
12:21