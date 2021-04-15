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«Колорадо» обыграл «Сент-Луис», несмотря на «2+1» Хоффмана и передачу Тарасенко

«Колорадо» обыграл «Сент-Луис», несмотря на «2+1» Хоффмана и передачу Тарасенко
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пьер-Эдуар Белльмар, Джей Ти Комфер, Микко Рантанен и Брэндон Саад. Российский форвард Валерий Ничушкин за 11:28 на площадке три раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

За «Сент-Луис» голы забили Винс Данн и Майк Хоффман. Нападающий Владимир Тарасенко за 19.30 на льду записал на свой счёт результативную передачу, дважды бросил по воротам и заработал показатель полезности «0». Форвард Иван Барбашёв за 9.22 дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».

Следующие матчи 17 и 19 апреля «Эвеланш» сыграют дома с «Лос-Анджелес Кингз», а «Блюз» 18 апреля на выезде сыграет с «Аризоной Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2021, четверг. 02:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Белльмар (О'Брайен, Комфер) – 10:28' (5x5)   1:1 Данн (Бозак, Хоффман) – 15:20' (5x4)   1:2 Комфер (О'Брайен, Тимминс) – 22:52' (5x5)   1:3 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 25:17' (5x4)   1:4 Саад (Джост, Рантанен) – 31:17' (5x5)   2:4 Хоффман (Кайру, Крюг) – 45:55' (5x5)   3:4 Хоффман (Перрон, Тарасенко) – 56:44' (6x4)
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