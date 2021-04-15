«Анахайм» обыграл «Даллас», Волков отметился шайбой и передачей

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» победил «Даллас Старз» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Гецлаф, Дерек Грант, Александр Волков и Якоб Сильверберг. Волков за 14.34 на площадке также записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «+2».

За «Анахайм» единственный гол забил Эрик Карлссон. Российский защитник Николай Кныжов за 19.12 на льду заработал показатель полезности «0».

«Анахайм» одержал пятую победу в последних 10 встречах, у «Сан-Хосе» это пятое поражение в последних 10 играх. Следующие матчи 17 и 18 марта «Дакс» примет «Вегас Голден Найтс», а «Шаркс» в эти же даты сыграет на выезде с «Миннесотой Уайлд».