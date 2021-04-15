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«Анахайм» обыграл «Даллас», Волков отметился шайбой и передачей

«Анахайм» обыграл «Даллас», Волков отметился шайбой и передачей
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» победил «Даллас Старз» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Гецлаф, Дерек Грант, Александр Волков и Якоб Сильверберг. Волков за 14.34 на площадке также записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «+2».

За «Анахайм» единственный гол забил Эрик Карлссон. Российский защитник Николай Кныжов за 19.12 на льду заработал показатель полезности «0».

«Анахайм» одержал пятую победу в последних 10 встречах, у «Сан-Хосе» это пятое поражение в последних 10 играх. Следующие матчи 17 и 18 марта «Дакс» примет «Вегас Голден Найтс», а «Шаркс» в эти же даты сыграет на выезде с «Миннесотой Уайлд».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2021, четверг. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Гецлаф (Терри) – 08:08' (5x5)   0:2 Грант (Мэнсон, Волков) – 22:29' (5x5)   0:3 Волков (Комтуа, Грант) – 33:40' (5x5)   1:3 Карлссон (Майер, Бёрнс) – 57:44' (6x5)   1:4 Сильверберг (Шаттенкирк, Фаулер) – 59:30' (5x4)
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