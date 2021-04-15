Генменеджер «Далласа»: Радулов получил травму ещё в тренинг-кемпе, в сезоне ему стало хуже
Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал ситуацию с нападающим Александром Радуловым, который пропустит остаток нынешнего сезона из-за травмы.
«Травма Радулова случилась в конце тренировочного лагеря, ещё до начала сезона. И в течение чемпионата ему становилось только хуже. Он пропустил 15 матчей с 7 февраля по 13 марта, потом сыграл три матча, но его состояние только ухудшилось. Поэтому пришлось его снова убрать в лазарет. Очень жаль, потому что Радулов очень сильно хотел вернуться, у него был отличный сезон. Но ему не становилось лучше. Когда он был в составе, то был одним из наших лидеров. Ему предстоит операция, сроки восстановления — около трёх месяцев», — приводит слова Нилла Dallas News.
Радулов пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы
Рекомендуем вам
- 15 апреля 2021
-
10:25
-
09:40
-
09:21
-
08:56
-
08:47
-
08:19
-
07:41
-
05:19
-
04:32
-
00:01
- 14 апреля 2021
-
23:38
-
23:21
-
23:12
-
22:21
-
21:36
-
21:29
-
21:21
-
20:46
-
20:24
-
20:17
-
19:56
-
19:37
-
19:10
-
18:38
-
18:22
-
18:08
-
17:46
-
17:06
-
16:51
-
16:40
-
15:41
-
15:38
-
14:50
-
14:22
-
14:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам