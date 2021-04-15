Генменеджер «Далласа»: Радулов получил травму ещё в тренинг-кемпе, в сезоне ему стало хуже

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал ситуацию с нападающим Александром Радуловым, который пропустит остаток нынешнего сезона из-за травмы.



«Травма Радулова случилась в конце тренировочного лагеря, ещё до начала сезона. И в течение чемпионата ему становилось только хуже. Он пропустил 15 матчей с 7 февраля по 13 марта, потом сыграл три матча, но его состояние только ухудшилось. Поэтому пришлось его снова убрать в лазарет. Очень жаль, потому что Радулов очень сильно хотел вернуться, у него был отличный сезон. Но ему не становилось лучше. Когда он был в составе, то был одним из наших лидеров. Ему предстоит операция, сроки восстановления — около трёх месяцев», — приводит слова Нилла Dallas News.

Радулов пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы