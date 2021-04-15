Флёри вышел на чистое четвёртое место по количеству победу в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде разгромил «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 6:2.
Голкипер «Вегас Голден Стэйт» Марк-Андре Флери вышел на четвёртое место среди вратарей Национальной хоккейной лиги по количеству побед, сообщает пресс-служба лиги.
Для Флёри эта победа стала 485-й в карьере, он опередил по этому показателю Эда Бэлфора. Лидирует в рейтинге Мартин Бродер, который за всю карьеру одержал 691 победу, на втором месте Патрик Рой (551 победа), на третьем Роберто Луонго (489).
«Голден Найтс» одержал шестую победу в последних 10 играх, у «Кингз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 17 и 18 апреля «Вегас» проведёт на выезде с «Анахайм Дакс», а «Лос-Анджелес» 17 и 19 апреля сыграет в гостях с «Колорадо Эвеланш».
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