Эвасон: теперь большинство «Миннесоты» заработало

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс»
«Конечно, мы много говорили в команде о том, как усилить большинство. Раньше оно у нас не было успешным, но теперь заработало. Мы счастливы, что это случилось в правильный момент, ближе к плей-офф. В большинстве очень важно ловить отскоки, успешно играть на добивании, совершать прорывы. И было видно, что у парней при движении было реальное взаимопонимание. Они здорово контролировали шайбу, давали обостряющие пасы, создавали моменты», — приводит слова Эвасона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
После 41 встречи «Миннесота» с 53 очками занимает третье место в таблице Западного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
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