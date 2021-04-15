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Владимир Воробьёв присоединился к тренерскому штабу сборной Беларуси

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Владимир Воробьёв присоединился к тренерскому штабу сборной Беларуси
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Российский специалист Владимир Воробьев пополнил тренерский штаб сборной Беларуси, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

Воробьёв с 2015 года работал в московском «Динамо», специалист возглавлял команду в сезоне-2017/18 и начале следующего сезона. До «Динамо» работал ассистентом в череповецкой «Северстали», донецком «Донбассе», «Барысе» из Нур-Султана и сборной Казахстана.

Сборная Беларуси с 1 апреля готовится к чемпионату мира под руководством Михаила Захарова. В штаб специалиста вошли главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец и тренер вратарей из минской «Юности» Дмитрий Карпиков.

Ранее СМИ сообщали, что Воробьёв может стать главным тренером хабаровского «Амура», который по итогам сезона-2020/2021 занял 10-е место в Восточной конференции, не попав в плей-офф КХЛ.

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