Владимир Воробьёв присоединился к тренерскому штабу сборной Беларуси

Российский специалист Владимир Воробьев пополнил тренерский штаб сборной Беларуси, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.



Воробьёв с 2015 года работал в московском «Динамо», специалист возглавлял команду в сезоне-2017/18 и начале следующего сезона. До «Динамо» работал ассистентом в череповецкой «Северстали», донецком «Донбассе», «Барысе» из Нур-Султана и сборной Казахстана.



Сборная Беларуси с 1 апреля готовится к чемпионату мира под руководством Михаила Захарова. В штаб специалиста вошли главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец и тренер вратарей из минской «Юности» Дмитрий Карпиков.



Ранее СМИ сообщали, что Воробьёв может стать главным тренером хабаровского «Амура», который по итогам сезона-2020/2021 занял 10-е место в Восточной конференции, не попав в плей-офф КХЛ.