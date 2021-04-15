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Стал известен состав сборной России на матчи Еврочелленджа с командой Беларуси

Стал известен состав сборной России на матчи Еврочелленджа с командой Беларуси
Хоккей / Прочие турниры 0
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Штаб сборной России по хоккею назвал состав национальной команды на матчи Еврочелленджа с командой Беларуси, которые пройдут в Москве на «ВТБ Арене» 23 и 24 апреля.

Вратари: Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов («Трактор»).

Защитники: Виктор Антипин, Игорь Ожиганов, Динар Хафизуллин (все – СКА), Юрий Паутов, Даниил Пыленков (оба – «Витязь»), Андрей Сергеев («Динамо» М), Алексей Марченко, Рушан Рафиков (оба – «Локомотив»), Егор Яковлев, Григорий Дронов (оба – «Металлург» Мг).

Нападающие: Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артём Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Василий Подколзин (все – СКА), Захар Бардаков, Данила Моисеев (оба – «Витязь»), Вадим Шипачёв («Динамо» М), Павел Красковский, Николай Коваленко, Егор Коршков, Георгий Иванов (все — «Локомотив).

Штаб сборной: глава штаба – Роман Ротенберг, главный тренер – Валерий Брагин, тренеры – Александр Титов, Алексей Бабинцев, тренер вратарей – Рашит Давыдов, тренер по развитию игроков – Дэниэл Бохнер, тренер-методист – Ларс Юханссон, тренеры по физподготовке – Александр Трошин, Юрий Жданов и Артем Нехороших.

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