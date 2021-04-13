Первый год Брагина в СКА приятно удивил. Но судьбу тренера решит только ЧМ-2021?

Петербуржский СКА проиграл армейское дерби в финале Западной конференции. Клуб из Северной столицы вновь остался без Кубка Гагарина, однако результат нынешнего сезона вряд ли можно назвать для команды провальным. СКА вступил в этот турнир с новым вектором развития и новым тренером, который ранее никогда не имел успехов на клубном уровне, но проиграл только в полуфинале плей-офф мощному и сверхорганизованному ЦСКА.

На фигуре наставника петербуржцев Валерии Брагине хочется остановиться поподробнее. Экс-тренер молодёжной сборной, влюбивший за время своей работы в национальную команду U20 всю страну, был назначен в СКА сразу за получением соответствующего поста в главной сборной России. Это привычная практика для нашего хоккея последних лет, и перед этим чемпионатом казалось, что в этот раз она выйдет боком для клуба из Санкт-Петербурга. Брагин — сильный мотиватор, тонко чувствующий своих подопечных, и это идеально подходит как раз для управления национальными командами на коротких международных турнирах. Но работа в клубе на протяжении долгого сезона — это совсем другое. Здесь нужны и другие качества, в наличии которых у Брагина были сомнения. Хотя бы из-за его предыдущего опыта: ни в «Химике» (сезон-2003/2004), ни в «Спартаке» (сезоны-2005/2006 и 2006/2007), ни в ЦСКА (сезон-2012/2013) Валерий Николаевич никаких успехов не добивался, более того, всякий раз дело заканчивалось его досрочным увольнением. Так что СКА с назначением Брагина в определённой степени рисковал, но первый год специалиста в Санкт-Петербурге выдался неплохим.

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Раскрыл Морозова и Марченко, помог прогрессу Подколзина, подключал других молодых

Бэкграунд Брагина в клубах не внушал оптимизма, однако в контексте работы с молодёжью кандидатура Валерия Николаевича выглядела идеальной. А ведь СКА, напомним, в последние годы кардинально сменил вектор развития, перейдя от политики скупки готовых звёзд к развитию молодёжи внутри своей системы.



При Брагине в этом сезоне большой скачок в развитии сделали, прежде всего, 20-летние форварды Кирилл Марченко и Иван Морозов. На протяжении регулярки они практически избегали ротации и большую часть сезона провели в ударных звеньях СКА, где успешно находили «химию» с более взрослыми и опытными партнёрами. Мягко говоря, не затерялись оба форварда и в плей-офф: в играх на вылет Морозов стал четвёртым бомбардиром и вторым ассистентом СКА, а Марченко — третьим снайпером.

Но наибольшего прогресса добился главный талант петербуржцев — Василий Подколзин. У 19-летнего хоккеиста получилась весьма тяжёлая, трудная регулярка, по ходу которой он не мог найти свою игру и своих партнёров. Был велик соблазн списать Подколзина со счетов при переходе во взрослый хоккей, но Брагин возился с нападающим, терпеливо искал к нему подход, и к решающей части сезона Валерию Николаевичу удалось подготовить Подколзина на великолепном уровне. Василий стал лучшим бомбардиром и снайпером СКА в Кубке Гагарина, набрав 11 (6+5) очков в 16 матчах, а в финале Запада с ЦСКА он забил несколько важнейших шайб, вдохновив петербуржскую команду на возможность большого камбэка.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Разумеется, нельзя сказать, что СКА в этом сезоне опирался только на молодёжь — без опытных хоккеистов в КХЛ невозможно оставаться топ-клубом. Но подпитка кадрами из системы была на очень хорошем уровне. Даже если не брать тот отрезок регулярки, когда большая часть основы петербуржцев слегла с ковидом, то можно отметить, что в СКА при Брагине получили отличную практику во взрослом хоккее 18-летний защитник Кирилл Кирсанов, 21-летний форвард Владислав Цицюра, 18-летний нападающий Никита Чибриков, а прогресс Марата Хуснутдинова затормозила только серьёзная травма, полученная в игре за сборную России.



Единственным же молодым хоккеистом, кто при Брагине регрессировал, стал защитник Данила Галенюк. Ещё в прошлом сезоне при Алексее Кудашове воспитанник тюменского хоккея был твёрдым игроком основы, к концу же нынешнего чемпионата Галенюк совершенно выпал из обоймы СКА. Но тут ведь дело может быть и в самом игроке, который не смог завоевать доверия тренера и проиграл конкуренцию партнёрам, в том числе и более молодым.



Достойно выдержал давление руководства СКА



Работа главным тренером СКА предполагает огромное давление со стороны руководства. Роман Ротенберг — один из самых влиятельных людей в нашем хоккее, который к тому же не любит оставаться в стороне от тренировочного процесса и всегда находится внутри коллектива. Не все тренеры спокойно выдерживают этот постоянный контроль, но Брагин, похоже, в роли наставника СКА не испытывал какого-либо дискомфорта.



А ведь был момент в начале сезона, когда Валерий Николаевич довольно долго боролся с коронавирусом, и на тренерский мостик СКА взошёл именно Ротенберг. Это выглядело символично, в том смысле что главный человек в клубе стал главным тренером, и заставляло усомниться в будущих перспективах Брагина. Но Валерий Николаевич вернулся, и вскоре стало понятно, что в команде держит вожжи именно он.

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При Брагине СКА сумел достаточно ровно пройти регулярный чемпионат, хотя перед его началом мне казалось, что у петербуржцев могут быть проблемы со стабильностью. Однако они лишь раз проиграли более двух матчей подряд и в итоге сумели занять второе место в конференции.



Да, у СКА в гладком первенстве не слишком задавались матчи с прямыми конкурентами — четыре поражения от московского «Динамо», три проигрыша московским армейцам. Но главное в сезоне — это плей-офф, и здесь мы увидели, как петербуржцы не оставили ни единого шанса бело-голубым в очной серии, а в финале Запада, проигрывая ЦСКА 0-3, заставили понервничать маститого оппонента.

Именно по матчам Кубка Гагарина можно определить, что Брагин успешно справлялся с давлением и ответственностью. Ни команда, ни сам тренер в плей-офф не нервничали, а спокойно добавляли.

Например, во втором раунде мы увидели совсем другой СКА, нежели в первом, когда серьёзные проблемы петербуржцам едва не доставил скромный Минск. И также по ходу битвы с ЦСКА подопечные Брагина сумели измениться в лучшую сторону, и хоть поздно проснулись, но всё-таки сумели разнообразить её живой интригой.



Впрочем, нельзя не отметить, что Брагину в СКА было всё-таки чуть проще, чем его предшественникам. Эмоционально выхолащивает тренеров ведь не сам факт работы в петербуржском клубе, а совмещение постов. От этого Валерий Николаевич в значительной степени был избавлен: на два из трёх этапов Евротура национальную команду возил не он, а Игорь Ларионов.



Однако впереди у Брагина чемпионат мира, и мы все понимаем, что оценку за сезон ему будут выставлять именно после этого турнира. Каким бы ни выглядел успешным клубный сезон, иммунитета в виде Кубка Гагарина у тренера нет, так что в случае неудовлетворительного результата сборной России в Риге Брагина может не спасти действующий контракт.

Разобрался с огромным составом, к плей-офф расставил всех по местам

Наверняка любой хоккейный тренер скажет вам, что большой выбор хоккеистов в составе и возможности для широкой ротации — это, скорее, минус, чем плюс. Нужно всем дать игровое время, никого не обидеть беспричинным недоверием, понять, наконец, на кого рассчитывать в решающий момент — 40 человек ведь на игру не поставишь.

В этом плане Брагину в СКА, конечно, пришлось нелегко. В его распоряжении были и 7 (!) легионеров, и куча молодёжи, и избыток опытных ребят с российским паспортом. По ходу сезона часто приходила в голову мысль, что наставник петербуржцев проводит ротацию ради ротации, что в изменениях состава СКА на матчи не было системы и сакрального смысла, но в плей-офф Брагин показал, что всё-таки сумел разобраться со своим объёмным ростером.



Неким катализатором послужило поражение от «Динамо» в первой игре второго раунда, и на вторую встречу серии СКА вышел в том составе и в тех сочетаниях, которые затем практически оставались неизменными. Брагин навёл порядок, расставил всё по полочкам и получил на дальних стадиях плей-офф сплочённую, сильную команду, в которой каждый находится на своём месте. Это, безусловно, тоже можно засчитать в плюс тренеру при оценке сезона.

Осадок в этом плане остался лишь один — взаимоотношения Брагина с Владимиром Ткачёвым. Талантливый нападающий, которого несколько лет назад Роман Ротенберг лично отговаривал от отъезда в Америку, главная звезда нынешнего СКА, не то чтобы попал в опалу к Валерию Николаевичу, но большого доверия явно не снискал.

Не раз и не два по ходу регулярки лучший бомбардир петербуржцев терял место в составе, и складывалось полное ощущение, что Брагин просто воспитывал своего самого креативного, техничного, но весьма инфантильного подопечного. Заканчивал сезон СКА тоже без Ткачёва — после трёх подряд поражений от ЦСКА Владимир оказался в резерве и больше уже оттуда не поднимался.



В чём же здесь дело? Утверждать наверняка не берусь, но, возможно, Ткачёв просто не подходит Брагину. Валерий Николаевич ведь ещё в середине прошлого десятилетия оставлял молодого омича за бортом МЧМ. Видимо, за 5-6 лет в Ткачёве для Брагина ничего не изменилось, и он не видит его на льду в важные для команды моменты. Может быть, придирается, но есть вариант, при котором в таком отношении к себе виноват и сам Ткачёв.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Поставил СКА понятную, симпатичную игру

Наконец, сам хоккей, который показывал СКА в сезоне. По молодёжной сборной мы помним, что модель игры Брагина не подразумевает эффектность, размашистость, доминирование — она больше про характер, терпение, волю. Но в Санкт-Петербурге Валерий Николаевич сумел поставить симпатичный хоккей, его СКА прекрасно умел играть первым номером, играть быстро и красиво, а также почти никогда не сбивался на прямолинейную беготню и откаты.



Можно сказать, что Брагин нашёл баланс между физической и эстетической составляющими хоккея, и игра СКА была, что называется, смотрибельна. Плюс — система. Когда у тебя в распоряжении 40 хоккеистов, без генеральной линии в игровой модели не обойтись. У петербуржцев происходила постоянная ротация, периодически отдыхали лидеры, но хоккей не менялся — это признак жёсткой тренерской руки.

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Меня первый год работы Валерия Брагина в СКА приятно удивил. Я ожидал, что у наставника возникнут разного рода проблемы, и не прогнозировал петербуржцам привычные места в шапке дивизиона Боброва и финале Западной конференции. Но СКА, претерпев значительные изменения, всё равно оказался в числе четырёх лучших команд КХЛ. Понятно, что в клубе желают большего, но для первого турнира с новым тренером и так вышло очень неплохо.



Однако, повторюсь, что сейчас очень рано рассуждать о перспективах Брагина в Северной столице. Почти уверен, что его судьбу решит только чемпионат мира, ведь пока предпосылок к отказу от практики совмещения двух постов нет никаких. Кстати, в сборной России Валерию Николаевичу, возможно, вновь придётся проходить и через привлечение молодёжи, и через нелёгкий выбор состава, и, конечно, через давление. Справится ли?