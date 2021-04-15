«Ак Барс» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 15 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоится седьмой матч финальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 мск.



После шести матчей счёт в серии — 3-3. В первой встрече серии «Авангард» оказался сильнее со счётом 3:1, второй матч также остался за омичами — 2:0. В третьем и четвёртом матчах, прошедших в Балашихе, «Ак Барс» одержал победу со счётом 2:1. Пятый матч остался за омичами со счётом 3:2 в овертайме. В шестом матче серии «Ак Барс» одержал победу со счётом 2:0.



Напомним, в полуфинале Восточной конференции «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счётом 4-2. «Ак Барс» в полуфинале конференции встречался с уфимским «Салаватом Юлаевым» и одержал победу в серии со счётом 4-0.