Плющев: у «Ак Барса» будет психологическое преимущество над «Авангардом»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от седьмого матча финала Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом».



«В решающем матче у «Ак Барса» будет психологическое преимущество. Во-первых, они будут играть в родном дворце и при своих болельщиках. Фактор своего поля присутствует, он достаточно сильный. В Татарстане любят хоккей, умеют болеть за свою команду. Все понимают, что отступать некуда, будут играть на победу.



Короткая скамейка «Авангарда»? Этот фактор не самый благополучный для команды. Тем более, когда сыграно уже шесть матчей в хорошем напряжении, было затрачено много сил. Но в последней игре такие моменты не должны влиять на команду, которая хорошо подготовлена и психологически готова к игре и, как следствие, завоеванию заветного Кубка. Иногда мне приходилось играть третий период, когда у нас было семь человек. Не вижу ничего страшного», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.