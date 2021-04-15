Сушинский – о короткой скамейке «Авангарда»: три матча выиграли же без Емелина

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о финальной серии Восточной конференции, где играют «Авангард» и «Ак Барс».



«Я не считаю, что у «Авангарда» короткая скамейка. Три игры выиграли же без Емелина. Никаких домыслов перед седьмой игрой быть не должно, это качели. Всё, что было до этого уже закрыто. Сегодня всё обнулилось, финал. Завтрашний день будет только у одной команды.

Выпускать Доуса и Да Косту? Не мне об этом думать, пускай об этом думает Квартальнов», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Агаевым.

Напомним, что после шести матчей финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина счёт 3-3. Решающий матч пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене» и состоится 15 апреля в 19:00 мск.