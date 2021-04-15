Лаурис Дарзиньш продлил контракт с рижским «Динамо»

Нападающий «Динамо Рига» Лаурис Дарзиньш продлил контракт с латвийским клубом, сообщает официальный «твиттер» команды.

Форвард выступал за «Динамо» с 2008 по 2011 год, в сезонах 2011/2012 и 2012/2013 играл за «Ак Барс», в 2013/2014 – за «Трактор», после чего вновь вернулся в рижский клуб. За всё время в латвийской команде нападающий провёл 547 матчей и набрал 322 очка за результативность: (131+188).

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги латвиец провёл 41 игру и набрал 23 очка: забросил семь шайб и отдал 16 результативных передач.

Нынешний розыгрыш КХЛ рижское «Динамо» завершило на 11-м месте в таблице Западной конференции.

Напомним, что сезон 2020/2021 КХЛ ещё не закончен: победитель полуфинальной пары Кубка Гагарина «Ак Барс» – «Авангард» встретится в финале с московским ЦСКА.