Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лаурис Дарзиньш продлил контракт с рижским «Динамо»

Лаурис Дарзиньш продлил контракт с рижским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Динамо Рига» Лаурис Дарзиньш продлил контракт с латвийским клубом, сообщает официальный «твиттер» команды.

Форвард выступал за «Динамо» с 2008 по 2011 год, в сезонах 2011/2012 и 2012/2013 играл за «Ак Барс», в 2013/2014 – за «Трактор», после чего вновь вернулся в рижский клуб. За всё время в латвийской команде нападающий провёл 547 матчей и набрал 322 очка за результативность: (131+188).

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги латвиец провёл 41 игру и набрал 23 очка: забросил семь шайб и отдал 16 результативных передач.

Нынешний розыгрыш КХЛ рижское «Динамо» завершило на 11-м месте в таблице Западной конференции.

Напомним, что сезон 2020/2021 КХЛ ещё не закончен: победитель полуфинальной пары Кубка Гагарина «Ак Барс» – «Авангард» встретится в финале с московским ЦСКА.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021