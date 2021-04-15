Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ак Барс» – «Авангард»: Доус вернулся в состав хозяев на решающий матч серии

«Ак Барс» – «Авангард»: Доус вернулся в состав хозяев на решающий матч серии
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Стали известны составы омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса» на седьмой матч финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Казани на «Татнефть-Арене». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Рукавишкинов — Яруллин, Фисенко — Сафонов — Глухов;
Педан — Хенкель, Воронков — Галимов — Галиев;
Лямкин — Юдин, Дыняк — Кормье — Петров;
Журавлёв, Доус — Бурмистров — Тихонов; Зарипов.

«Авангард»:

Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Покка, Ковальчук — Зернов —Костин;
Готовец — Береглазов, Чинахов — Найт — Буше;
Чистяков — Каски, Дедунов — Семёнов — Толчинский;
Соловьёв, Потапов — Стась — Каблуков; Хохлачёв.

Напомним, что после шести матчей счёт в серии равный – 3-3.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021