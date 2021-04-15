«Ак Барс» – «Авангард»: Доус вернулся в состав хозяев на решающий матч серии

Стали известны составы омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса» на седьмой матч финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Казани на «Татнефть-Арене». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн);
Рукавишкинов — Яруллин, Фисенко — Сафонов — Глухов;
Педан — Хенкель, Воронков — Галимов — Галиев;
Лямкин — Юдин, Дыняк — Кормье — Петров;
Журавлёв, Доус — Бурмистров — Тихонов; Зарипов.
«Авангард»:
Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Покка, Ковальчук — Зернов —Костин;
Готовец — Береглазов, Чинахов — Найт — Буше;
Чистяков — Каски, Дедунов — Семёнов — Толчинский;
Соловьёв, Потапов — Стась — Каблуков; Хохлачёв.
Напомним, что после шести матчей счёт в серии равный – 3-3.
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