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Хартли: серия «Ак Барса» и «Авангарда» заслуживает экранизации. Сумасшедшая серия!

Хартли: серия «Ак Барса» и «Авангарда» заслуживает экранизации. Сумасшедшая серия!
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о седьмой игре финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.

«100% моего внимания было сфокусировано на Казани, завтра утром будем открывать новую главу и изучать ЦСКА. Мы не смогли завершить серию дома, но мы не из тех, кто ищет оправдания. Время на подготовку есть, но его мало. Дадим ребятам немного отдохнуть и будем готовиться. Тренерский штаб сделает всё для того, чтобы хорошо подготовить команду.

Я сказал ребятам, что мы будем играть три двадцатиминутных матча, независимо от счёта. Пытался, чтобы ребята сохраняли концентрацию и играли по ситуации. Если говорить о каком-то отдельном кино, то вся серия заслуживает экранизации. Никогда за всю жизнь я не видел такой сумасшедшей серии. Травмированные игроки? Сейчас нет информации, но никто не вернётся в ближайшие несколько дней.

Здесь было очень много нюансов и влияния человеческого фактора. Мы живём в такую эру, когда всё пытаются анализировать. Хоккей – это не компьютер, здесь нельзя что-то просчитать. Очень много нюансов. Я впечатлён тем, как действовали наши ребята», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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